Tiribocchi: «Lotta Scudetto? Vi dico le mie favorite»

Simone Tiribocchi, ex attaccante, tra le altre, di Atalanta e Torino, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24. Ecco le sue parole sulla lotta scudetto:

«La Juventus che si è vista con il Chelsea e nel secondo tempo contro il Torino può tornare sicuramente in corsa per lo Scudetto, soprattutto perché, al di là della sconfitta di Napoli, è formidabile negli scontri diretti, ne sbaglia pochi. Una squadra che vedo bene è proprio il Napoli, non le vincerà tutte, ma mi piace l’impronta che sta dando Spalletti alla squadra: i giocatori si muovono bene e giocano un calcio molto offensivo e bello da vedere; poi c’è anche l’Inter che è ancora la squadra più forte. Penso che il campionato si deciderà nelle ultime giornate e con gli scontri direttu. Atalanta? La sconfitta contro il Milan pesa, perché toglie qualche certezza a una squadra che stava guadagnando fiducia dopo dei buoni risultati».

