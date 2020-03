Tifosi bergamaschi a Lecce, ma i milanisti non possono andare a Torino

I tifosi dell’Atalanta hanno potuto seguire la propria squadra in trasferta a Lecce, quelli del Milan non potranno andare a Torino

Tra le tante incoerenza di questi giorni, oggi ce n’è una particolare. Infatti, i tifosi dell’Atalanta hanno potuto seguire la propria squadra in trasferta a Lecce (la Dea ha realizzato una goleada di sette gol ai salentini). A conti fatti, i tifosi nerazzurri, pur provenendo da una provincia con molti casi di contagio da cornavirus, hanno attraversato lo stivale fino a Lecce.

Mercoledì prossimo, invece, i milanisti non potranno recarsi allo Juventus Stadium in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia. Un’ordinanza molto strana e che appare in contraddizione con quelle della giornata di oggi. Per la cronaca, anche in Piemonte sono stati accertati 49 casi positivi al virus. Non si capisce allora perché l’accesso all’impianto sportivo non venga negato anche ai residenti piemontesi.