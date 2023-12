Tiago Pinto difende Mourinho: «Non ha detto niente di che». E poi la frecciatina da parte del gm della Roma

Tiago Pinto, a Dazn, ha così parlato prima di Sassuolo-Roma.

LE PAROLE – «Se parliamo è un problema, se non parliamo è un problema lo stesso. Evidentemente Mourinho fa fare più titoli. Se un allenatore come Mourinho non può usare il termine stabilità emozionale non so cosa possa dire. Ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione di inchiesta della procura e mi fido di loro. Abbiamo visto anche atteggiamenti peggiori e non è successo nulla. Mourinho non ha detto niente di che».