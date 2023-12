Thuram sicuro sullo scudetto: «Non è lotta a due, ma...»

Thuram sicuro sulla lotta scudetto: «Non è lotta a due, ma…». Le parole dell’attaccante nerazzurro sul campionato

Marcus Thuram ha parlato ai microfoni di Sky Sport della lotta scudetto, citando anche il Milan e altri club oltre a Inter e Juventus. Le parole dell’attaccante nerazzurro:

«Scudetto? Non è lotta a due, anche perché non giochiamo contro la Juventus ogni weekend. Ci sono varie squadre in lotta, vedremo a fine campionato».

