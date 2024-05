Fonseca Milan, Ziliani ATTACCA i tifosi rossoneri: «Odiosa campagna denigratoria verso di lui, ma in pochi sanno questa cosa» - Milan News 24

Fonseca Milan, Ziliani ATTACCA i tifosi rossoneri: «Odiosa campagna denigratoria verso di lui, ma in pochi sanno questa cosa». Le parole dell’ex calciatore e giornalista

Paolo Ziliani ha attaccato i tifosi del Milan e ha parlato di Fonseca sul proprio profilo X. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Fonseca? Un incapace. L’odiosa campagna denigratoria verso un allenatore che a Liverpool è stato addirittura in lizza per il dopo Klopp Pochi lo sanno, ma nella rosa dei 12 allenatori valutati dai Reds per sostituire Klopp c’era anche il portoghese che il mondo Milan ferocemente avversa: e dire che nessuno eccepì ai tempi delle investiture date a Brocchi, Inzaghi, Giampaolo – I nomi degli altri 11 – Il vero errore di Ibra & company? Lasciarsi sfuggire Thiago Motta».