Milan Futuro, Baresi commenta la vittoria: «Intrapreso percorso importante. Da noi ci si aspetta sempre il meglio perchè...»

Milan Futuro, Baresi, vice di Bonera, ha commentato la vittoria contro il Gubbio parlando anche del progetto e della prima squadra

Il Milan Futuro guidato oggi da Alessio Baresi, vice di Daniele Bonera, ha sconfitto per 1-0 il Gubbio grazie alla rete di Traore. Le parole del vice allenatore in conferenza stampa:

Una vittoria importante dopo qualche alto e basso

“Stiamo intraprendendo un percorso importante, oggi abbiamo avuto un atteggiamento positivo già nella scorsa partita, abbiamo fatto una gara molto importante oggi, sono molto soddisfatto”.

Sulla prova di Stalmach

“E’ tornato con noi da un mesetto, la fiducia gli è riconosciuta e sta dimostrando di essere un giocatore importante, come tanti altri”.

Un bilancio sul girone d’andata

“Ci si aspetta sempre il meglio da noi solo perchè ci chiamiamo Milan. Non dimentichiamo che siamo una squadra molto giovane, fa tutto parte di un percorso perchè in questo campionato non ti regala niente nessuno. Secondo me abbiamo intrapreso consapevolezza e mentalità rispetto all’inizio. Questi ragazzi stanno iniziando a capire l’importanza della Serie C. Sofferenza finale? Ero tranquillo”.

Le occasioni nella ripresa

“Ovvio che avremmo dovuto fare di più, però abbiamo creato molto e questo è importante. Potevamo segnare più gol, ma come ho detto questo fa tutto parte di un processo, oggi ci teniamo stretti ciò che abbiamo raccolto”.