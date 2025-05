Spalletti Milan, clamorosa rivelazione: «Ecco perchè dissi no ai rossoneri. Fu una decisione sofferta»

Spalletti Milan, arriva la clamorosa rivelazione dell’attuale CT dell’Italia sul no ai rossoneri nell’ottobre del 2019: la sua spiegazione

Nel suo libro, Luciano Spalletti, attuale CT dell’Italia, ha rivelato i motivi che nell’ottobre del 2019 lo spinsero a rifiutare la corte del Milan dopo l’esonero di Marco Giampaolo e il successivo avvento di Stefano Pioli. Le sue parole:

PAROLE – «Il mio no al Milan fu una decisione sofferta, non facile da prendere. Non mi sentii di andare al Milan per non fare uno sgarbo alla mia vecchia dirigenza interista e per non fare uno sgarbo ai tifosi dell’Inter».