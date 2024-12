Fonseca: «Sono fiducioso su Loftus-Cheek, voglio da lui quello che voglio da Pulisic. In Champions...»

Fonseca sostituirà Pulisic con Loftus-Cheek in Milan Stella Rossa: le dichiarazioni in conferenza stampa su questa scelta

Fonseca in conferenza stampa ha spiegato come utilizzerà Loftus-Cheek domani in Milan Stella Rossa al posto dell’infortunato Pulisic.

DIFFERENZE TRA LOFTUS E PULISIC – «Ovviamente Loftus e Pulisic hanno caratteristiche diverse ma il ruolo è lo stesso. Quello che voglio da Loftus è lo stesso che voglio da Christian. Poi le decisioni individuali ma possiamo fare lo stesso gioco. Loftus è un giocatore che porta più la palla, in Champions ci sono più spazi per lui. Sono fiducioso».

