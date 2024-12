Conferenza stampa Fonseca: le parole del tecnico alla vigilia di Milan Stella Rossa

Conferenza stampa Fonseca: il tecnico presenta da Milanello la sfida di domani contro la Stella Rossa in Champions League. Le parole

Giornata di vigilia in casa Milan, che domani affronterà la Stella Rossa a San Siro nella sfida valevole per la sesta giornata della Champions League 2024/25. Milannews24 segue LIVE la conferenza stampa di Paulo Fonseca dalle 14.30.

«Affrontiamo una squadra che nell’ultima partita ha vinto 5-1. Sarà una partita difficile come tutte in Champions League ma è importante per noi e vogliamo i tre punti».

«Loftus-Cheek giocherà nella stessa posizione di Pulisic che ha un piccolo problema e non può giocare. Ho piena fiducia in Loftus».

«Sono partite totalmente diverse ma anche in campionato io penso che siamo sempre più vicini alle performance che facciamo in Champions League».

«Io capisco la curiosità ma oggi voglio parlare solo della partita della Champions League di domani».

«Lo sto vedendo bene, si allena bene. Gli facciamo sempre vedere le cose che deve migliorare e secondo me è migliorato. Deve continuare ma si sta allenando bene. Stessa gestione di Leao? Sono situazioni diverse».

«Ovviamente Loftus e Pulisic hanno caratteristiche diverse ma il ruolo è lo stesso. Quello che voglio da Loftus è lo stesso che voglio da Christian. Poi le decisioni individuali ma possiamo fare lo stesso gioco. Loftus è un giocatore che porta più la palla, in Champions ci sono più spazi per lui. Sono fiducioso».

«Io penso che negli ultimi tempi abbiamo migliorato molto la fase difensiva non solo in Champions ma anche in campionato. La partita contro lo Slovan è stato particolare ma penso che la squadra abbia imparato molto difensivamente. Penso che domani difenderemo meglio perchè la squadra sta bene».

«Magari domani cambieremo qualcosa in difesa ma non i difensori centrali».

«».

«».

«».

«».

«».

«».

«».

«».

«».

«».