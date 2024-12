Gabbia esce allo scoperto: «Nessuno è felice della situazione in campionato, la squadra è arrabbiata»

Gabbia esce allo scoperto in conferenza stampa: «Vogliamo tutti toglierci da questo momento di difficoltà. Sicuramente…»

Gabbia in conferenza stampa ha strigliato il Milan dopo la sconfitta con l’Atalanta e l’andamento deludente in Serie A.

LE SCONFITTE – «La squadra quando non vince è arrabbiata. Vogliamo tutti toglierci da questo momento di difficoltà, nessuno di noi è felice della nostra situazione attuale in campionato. Sicuramente la squadra non si adagia e non succederà mai».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI GABBIA