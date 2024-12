Fonseca Milan, Ferrara spiega: «Lui il primo responsabile ma ha due attenuanti. Ecco quali»

Fonseca Milan, Ciro Ferrara, ex calciatore e opinionista, ha commentato il momento del club rossonero: le sue dichiarazioni

Intervenuto a DAZN, Ciro Ferrara, ex calciatore e opinionista, ha parlato così del momento del Milan:

PAROLE – «Purtroppo per gli allenatori è lui il primo responsabile: se la squadra non gira come lui vorrebbe è chiaro che le responsabilità cadano anche sull’allenatore. Tutto ciò viene acuito dal fatto che la Lazio e la Fiorentina stanno facendo un campionato strepitoso che mette in cattiva luce chi insegue».