Fonseca Milan, il modulo AVVICINA il tecnico ai rossoneri: ma è questo dettaglio che lo distingue! Le parole di Raphäel Marcant

Raphäel Marcant ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni di Paulo Fonseca, che è sempre più vicino a diventare il prossimo allenatore del Milan. Di seguito le dichiarazioni del giornalista di Le petit Lillois:

PAROLE – «Se parli di Paulo Fonseca pensi al 4-2-3-1. Vuole che la sua squadra domini le partite giocando un gioco con molto possesso palla. Si basa su ripartenze brevi, dove il portiere gioca un ruolo fondamentale nell’attirare a sé gli attaccanti per creare i primi spazi. Ha l’amore per il rischio e questo si vede anche dal pressing della squadra, altissimo per trarre vantaggio dal minimo errore».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA A MARCANT SU FONSECA E IL MILAN