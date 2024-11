Thuram, che gaffe dell’attaccante dell’Inter! La FOTO lo smentisce, cosa ha detto il francese

Thuram, clamorosa gaffe per l’attaccante dell’Inter su un eventuale tifo per il Milan: la foto con indosso la maglia rossonera lo smentisce

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter vicinissimo al calciomercato Milan nell’estate 2023, ha dichiarato in un’intervista a GQ che, tra le cose che non farebbe mai, c’è quella di tifare per il club rossonero.

Eppure una foto di qualche anno smentisce clamorosamente la punta: che gaffe per il figlio di Lilian!