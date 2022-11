Thomas a La7: «Sto provando a credere di più nelle mie qualità»

Lindsey Thomas ha parlato ai microfoni di La7 nel post partita di Fiorentina Milan Femminile. Ecco cosa ha detto la rossonera

«Si è vero forse ogni tanto non mi rendo conto delle qualità che ho, sto provando a crederci un pò di più, le mie compagne e lo staff credono molto più di me nelle mia qualità, quando mi renderò conto delle mia qualità mi convincerò di essere davvero forte, è un percorso lungo, ci sto provando. Roma? Stanno facendo un percorso bellissimo, iniziato 3-4 anni fa per ora sono in testa alla classifica, sarà una partita difficile ma andremo in campo per cercare di prenderci i 3 punti »