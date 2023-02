Thøgersen: «Emozionata per San Siro e la vittoria nel derby»

Thøgersen ha raccontato, prima della partita del maschile contro l’Atalanta, le emozioni provate durante il derby tra Inter Women e Milan

«È stata una settimana di esordi per me, prima con la squadra e ora a San Siro. Naturalmente sono molto emozionata per la bellissima vittoria nel derby di sabato. Visti i tempi del mio arrivo ho dovuto ambientarmi in fretta, ma tutti nel club mi hanno dato una mano, perciò credo che staremo bene insieme»