Thiaw acciaccato dopo Sassuolo Milan, condizioni da valutare: cosa filtra sul difensore tedesco. ULTIMISSIME

Nuovi problemi in casa rossonera all’indomani della sfida che la formazione di Pioli ha pareggiato per 3-3 in casa del Sassuolo. Malick Thiaw non avrebbe terminato la gara al meglio della forma fisica.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nelle prossime ore lo staff medico del Milan valuterà le condizioni del centrale: al momento sembra essere soltanto un crampo e nulla di più, ma saranno necessarie delle verifiche.