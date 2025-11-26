Thiaw rivela: la Premier League era un suo sogno! Le dichiarazioni dall’Inghilterra. Segui le ultimissime

Malick Thiaw, il possente difensore centrale tedesco, è ormai un pilastro inamovibile della difesa del Newcastle. Dopo la recente e prestigiosa vittoria contro il Manchester City (una delle squadre più forti d’Europa), l’ex Rossonero ha parlato apertamente della sua decisione di lasciare il Milan per abbracciare il progetto ambizioso dei Magpies in Premier League.

In un’intervista post-partita, Thiaw ha espresso nessun pentimento per aver lasciato il Diavolo, confermando che la sua mossa era ben ponderata: “Ho seguito il Newcastle per due stagioni. Ho sempre sognato di giocare in Premier League. Penso di aver fatto la scelta giusta a unirmi al club”. Il difensore teutonico ha trovato in Inghilterra la continuità e il palcoscenico internazionale che cercava.

La Sfida Ad Alta Tensione Contro Haaland

Uno dei momenti salienti della sua recente prestazione è stato il duello ingaggiato con Erling Haaland, l’inarrestabile attaccante norvegese del Manchester City, considerato da molti il miglior centravanti al mondo. Thiaw ha dimostrato grande personalità nell’affrontare un avversario di questo calibro, traendone anzi ulteriore spinta:

“Sono un giocatore molto sicuro di me, ma se giochi contro uno dei migliori giocatori, forse il miglior attaccante del momento, questo può darti un po’ di motivazione e fiducia in più. Certamente me la prendo”, ha dichiarato il difensore. Questo tipo di mentalità guerriera è esattamente ciò che il Newcastle ha cercato e trovato nell’ex milanista.

Il Contesto Milan: Tare e Allegri e le Cessioni Strategiche

L’addio di Thiaw fa parte delle valutazioni strategiche operate dal Milan. Sebbene il difensore tedesco sia cresciuto molto a Milanello, il Diavolo ha incassato una cifra importante dalla sua cessione, reinvestendo per rafforzare la squadra secondo le direttive di Massimiliano Allegri, il nuovo e pragmatico allenatore.

Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo dei Rossoneri, è ora incaricato di bilanciare le ambizioni sportive con la sostenibilità economica. Veder fiorire giovani talenti come Thiaw in un campionato di primissimo livello come la Premier League è la conferma indiretta della bontà del lavoro svolto sulle giovani promesse del club. La squadra di Allegri ha comunque trovato la sua quadra difensiva grazie anche al lavoro del tecnico, ma l’attenzione di Tare resta alta sul mercato inglese per trovare i difensori e gli attaccanti giusti per il futuro, imparando anche dalle scelte dei Magpies.