Thiaw a Sky: «Pensiamo all’Empoli, la Champions è settimana prossima»

Malick Thiaw a Sky prima di Milan Empoli.

TESTA ALLA CHAMPIONS – «La Champions è settimana prossima, dobbiamo concentrarci sulla partita di oggi che è quello che fanno i giocatori e le squadre forti».

DIFESA A 4 – «Ho già giocato partite a 4, non è la prima volta per me. Col Milan ho giocato solo una partita ma sono abituato».