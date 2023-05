Thiaw allo scoperto: «Ero nervoso, non sono abituato a giocare in semifinale»

Malick Thiaw, difensore del Milan, ha parlato dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Inter. Le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Prime Video Deutschland, Malick Thiaw ha commentato l’eliminazione del Milan dalla Champions League. Le parole del difensore dei rossoneri.

PAROLE – «È molto deludente uscire quando sei già in semifinale. Ovviamente sono contento di aver giocato le semifinali di Champions League. Penso di essere stato un po’ nervoso. Non sono abituato a giocare in semifinale. Il mio primo anno al Milan? Sono molto felice e soddisfatto al Milan. Amo la città, la gente e il club».