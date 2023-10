Thiaw assente in Napoli Milan: Pioli proporrà questo muro difensivo nella sfida di domani sera al Maradona

Domani sera il Milan andrà in scena a Napoli nel posticipo della decima giornata del campionato di Serie A. Una sfida da non sbagliare per Pioli, costretto a fare qualche aggiustamento a livello tattico.

Senza lo squalificato Thiaw, il tecnico rossonero ha dovuto reinventare il muro difensivo. Insieme a Tomori giocherà Kalulu: ai due il compito di limitare le iniziative di Kvaratskhelia e compagni.