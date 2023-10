Thiaw Milan, pericolo Premier: la dirigenza accelera per il rinnovo. Le ULTIME notizie sul centrale rossonero

La Premier League avanza minacciosa su Malick Thiaw, ma il Milan non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato.

Come riportato da Tuttosport, l’intenzione del club rossonero è quella di accelerare sul fronte rinnovo per adeguare lo stipendio (oggi guadagna meno di 1 milione) e per allontanare in maniera pressoché definitiva il forte pressing in particolare del West Ham.