Thiaw eguaglia Boban: l’espulsione in Milan Juve gli vale un primato. Il dato riportato da OptaPaolo su Twitter

Al minuto 40 del primo tempo della sfida tra Milan e Juventus i rossoneri sono rimasti in 10 uomini per l’espulsione diretta di Thiaw.

Come riportato da OptaPaolo, si tratta del primo giocatore espulso in un primo tempo di una gara tra Juventus e Milan in Serie A a partire da Zvonimir Boban, il 28 marzo 1998 (successo 4-1 per i bianconeri).