MN24 – Thiaw parzialmente in gruppo: il difensore ha svolto solo la prima parte di allenamento con la squadra. Tutti i dettagli

Arrivano buone notizie da Milanello. Nell’allenamento odierno si è rivisto in gruppo il difensore Malick Thiaw che si era fermato per infortunio lo scorso 28 novembre.

Come appreso da Milannews24, il difensore ha svolto la prima parte di allenamento con il resto della squadra e vede il suo rientro in campo sempre più vicino: sicuramente una buona notizia per Pioli e i tifosi rossoneri.