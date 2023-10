Thiaw via dal Milan? La Premier continua a corteggiarlo: le ultime

Thiaw via dal Milan? La Premier League continua a corteggiare il difensore di proprietà del Milan: le ultime

Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Thiaw. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, è da registrarsi del movimento attorno al difensore.

Le maggiori minacce per il Diavolo arrivano dalla Premier League, lì dove in particolare il West Ham ha mostrato un forte interesse per il centrale. Il Milan, ovviamente, non ha alcuna intenzione di cederlo.