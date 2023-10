Thiaw Milan: una big d’Europa prepara un’offerta da 20 milioni! I dettagli

Thiaw Milan: una big d’Europa prepara un’offerta! I dettagli. Il difensore rossonero è corteggiato anche dalla Spagna

Malick Thiaw sta conquistando l’Europa. Con le prestazioni messe in luce con la maglia del Milan, tra la precedente stagione e le recenti partite, hanno attirato l’attenzione di diverse squadre. In Inghilterra, c’è il West Ham, ma non solo.

Secondo quanto riferiscono i media spagnoli e come riportato da calciomercato.com, sul difensore tedesco del Milan Thiaw ci sarebbe il forte interesse del Real Madrid. I Blancos potrebbero presentare un’offerta da 20 milioni di euro per l’ex Schalke 04.