Thiaw Milan: una big spagnola piomba sul difensore rossonero, tutti i DETTAGLI

Malick Thiaw rimane un nome particolarmente apprezzato in giro per l’Europa. Una big spagnola minaccia il calciomercato Milan

Il calciomercato Milan deve guardarsi dall’interesse per Malick Thiaw. Nonostante la stagione del difensore rossonero non sia andata come club e giocatore si aspettassero, il suo nome infatti resta particolarmente apprezzato in giro per l’Europa.

In tal senso, come riportato da la BILD, va registrato un concreto interesse del Real Madrid per il difensore tedesco, arrivato in rossonero nell’estate del 2022 per 8,8 milioni di euro dallo Schalke 04