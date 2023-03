Thiaw: «Sogni? Da piccolo pensavo ad una cosa»

Malick Thiaw ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali della nazionale tedesca. Le sue dichiarazioni

«Quando ero piccolo, pensavo solo a giocare a calcio. E sognavo di giocare per i grandi club e per la nazionale tedesca. Fino all’età di 14 o 15 anni. Poi ho capito che se avessi dato il massimo e lavorato sodo avrei potuto sfondare come professionista. Ho capito cosa era importante».