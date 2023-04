Thiaw a Dazn: «Dobbiamo stare concentrati e giocare da squadra». Le parole del difensore rossonero nel pre-partita

Malick Thiaw ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita della sfida tra Milan ed Empoli. Ecco le parole del difensore rossonero:

«Penso che dipenda da noi, abbiamo le qualità per battere qualsiasi strada in Europa. Quindi dobbiamo stare concentrati, fare le cose semplici e giocare da squadra come contro il Napoli. In questo modo le cose andranno bene per noi».