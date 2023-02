Thiaw a MilanTV: «Era importante non subire gol questa sera»

Malick Thiaw, difensore centrale del Milan, ha analizzato il successo dei rossoneri sul Torino: le sue dichiarazioni

Malick Thiaw ha parlato a MilanTV al termine di Milan-Torino. Le sue dichiarazioni.

PARTITA: «Credo sia stata una serata molto importante perché abbiamo vinto e per questo siamo felici. Le ultime settimane e le ultime partite non sono state semplici. Le cose non stavano andando bene per noi. Vincere in casa è stato molto importante».

PORTA INVIOLATA: «Nelle ultime gare non abbiamo difeso molto bene, abbiamo concesso troppi gol. Adesso difendiamo con tre difensori ed era importante non subire gol questa sera. Abbiamo difeso da squadra: dall’attaccante al portiere. Abbiamo vinto da squadra e siamo felici».