Thiago Silva Milan: il ritorno di “O Monstro” per salvare la difesa? L’idea prende quota, Allegri vuole il brasiliano. E il contratto…

Thiago Silva Milan, si scalda il possibile ritorno del centrale brasiliano da poco svincolato: pronto un contratto di 6 mesi

La disfatta di Riad contro il Napoli ha emesso un verdetto inappellabile: il Milan ha un disperato bisogno di leadership e solidità difensiva. Secondo quanto riportato da Pietro Mazzara, l’inadeguatezza di Koni De Winter come unico sostituto dei titolari è ormai palese, rendendo l’investimento post-Thiaw un errore che la dirigenza deve correggere immediatamente a gennaio.

Il fattore Allegri: “Max lo sente spesso”

In questo scenario di emergenza, il nome di Thiago Silva è tornato a risuonare con forza nella pancia dell’Al-Awwal Stadium. Il brasiliano non è solo una suggestione, ma una richiesta specifica di Massimiliano Allegri:

Il tecnico vuole un elemento capace di elevare il tasso tecnico del reparto e mantenere altissima la concentrazione del gruppo. Sintonia totale: Allegri e Thiago sono rimasti in contatto costante negli anni; per il mister, il brasiliano sarebbe pronto a integrarsi nei meccanismi rossoneri sin dal primo allenamento.

I dettagli dell’operazione: 6 mesi per il Mondiale

L’affare poggerebbe su basi economiche e motivazionali molto chiare, rendendo il matrimonio conveniente per entrambe le parti:

Si ragiona su un accordo breve di con un ingaggio contenuto, perfetto per non appesantire il bilancio. L’obiettivo di Thiago: Il difensore, svincolato dopo l’addio al Fluminense, cerca una vetrina di alto livello per arrivare al top al Mondiale 2026. Al Milan troverebbe le motivazioni giuste e la possibilità di alternarsi con Gabbia o agire nella difesa a tre.

La sensazione è che il Milan e Thiago Silva non si siano mai davvero dimenticati. Nei prossimi giorni vedremo se la dirigenza asseconderà il desiderio di Allegri di riportare a casa l’usato sicuro per eccellenza.