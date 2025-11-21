Thiago Silva Milan, la suggestione per la difesa rossonera: a 41 anni può tornare da Allegri? Indiscrezioni continue

Thiago Silva Milan, i rossoneri continuano a cullare la suggestione legata al brasiliano in vista di gennaio: Allegri spera

Il reparto arretrato è attualmente un punto critico per il Milan, che riflette sulla necessità di inserire un rinforzo esperto e di immediata affidabilità. Al di là dei tre titolari in difesa, la rosa rossonera mostra una carenza di uomini, con i soli De Winter e il giovane Odogu (che non ha ancora debuttato con Allegri) a disposizione.

Thiago Silva dal Fluminense: la suggestione

Per una squadra che aspira a restare ai piani alti della classifica, questa carenza non è sostenibile. È in questo contesto che emerge la suggestione lanciata da La Gazzetta dello Sport: il clamoroso ritorno di Thiago Silva.

Il difensore brasiliano, che oggi conta 41 anni ed è in forza al Fluminense, rappresenta il profilo ideale per aggiungere esperienza e carisma immediato. L’idea di riportare a Milano una leggenda del club sta prendendo piede come soluzione tampone per l’emergenza.

Il fattore Allegri: un rapporto già collaudato

L’ipotesi di un ritorno in Serie A di Thiago Silva è facilitata dal legame con Massimiliano Allegri. Il centrale brasiliano ha infatti già lavorato con il tecnico rossonero durante il suo primo periodo al Milan. Questo rapporto preesistente garantirebbe un’integrazione tattica rapida e senza frizioni, in linea con la filosofia di Allegri che punta su leader esperti (come Modric) per guidare il gruppo.

Per Thiago Silva, lasciare il Fluminense per regalarsi una «chiusura di carriera coi fiocchi» e tornare a Milano dopo 14 anni sarebbe una conclusione romantica. Per il Milan, sarebbe l’occasione di risolvere la carenza di uomini nella difesa con un acquisto a basso rischio ma ad alto impatto morale e tecnico.

