Calciomercato
Thiago Silva al Porto: sfuma ufficialmente il ritorno al Milan. I dettagli dell’accordo
Thiago Silva, sfuma definitivamente il possibile ritorno del difensore al Milan: il brasiliano ha chiuso l’accordo con il Porto
Il calciomercato regala l’ultimo, definitivo colpo di scena riguardante uno dei nomi più caldi dell’inverno rossonero. Thiago Silva non tornerà a vestire la maglia del Milan. Nonostante i sogni della tifoseria e l’apertura tecnica di Massimiliano Allegri, il “Mostro” ha scelto il Portogallo: giocherà nel Porto.
Thiago Silva, i dettagli dell’accordo col Porto (via Fabrizio Romano)
A dare la notizia definitiva, con il suo iconico “Here we go”, è stato Fabrizio Romano tramite il proprio profilo X. I dettagli dell’operazione mostrano un progetto a lungo termine che ha convinto il brasiliano:
- Durata del contratto: Thiago Silva ha firmato un accordo fino al giugno 2026.
- Opzione futura: Nel contratto è presente una clausola per il prolungamento fino al giugno 2027, dimostrando la grande integrità fisica percepita dal club lusitano.
- Beffa Milan: Il difensore torna dunque nel campionato che lo ha lanciato in Europa, chiudendo definitivamente la porta a un ritorno romantico a San Siro.
I motivi del mancato ritorno
La notizia conferma quanto emerso nelle ultime ore riguardo alla strategia societaria del Milan. Mentre Allegri aveva dato il suo benestare totale per aggiungere leadership immediata alla difesa, la dirigenza ha preferito non procedere:
- Scelte strategiche: Il club ha optato per profili più giovani o con una prospettiva di rendimento fisico più costante nel tempo.
- Il “no” di via Aldo Rossi: Come anticipato da fonti vicine alla società, il veto dirigenziale ha pesato più del desiderio del giocatore e dell’allenatore.