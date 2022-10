Thiago Silva: «Tornare al Milan? Magari da allenatore»

Intervenuto in conferenza stampa, Thiago Silva ha parlato del suo futuro, magari in rossonero. Ecco le sue parole

«Il mio passaggio qua c’è già stato e la mia storia è già stata creata. Se c’era una possibilità di tornare era prima del Chelsea. Del futuro non so, ho ancora tanti anni da giocare. Mi trovo bene qua in una squadra con grandi campioni. Però in futuro, come allenatore magari..»