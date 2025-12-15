Thiago Silva, desiderio chiaro e confermato nelle ultime ore: messaggio alle squadra interessate, cosa succede a gennaio

Thiago Silva, che sarà svincolato e quindi libero a gennaio, ha il chiaro desiderio di tornare in Europa: volontà confermata nelle ultime ore

Nonostante il Milan abbia smentito contatti in corso, il futuro di Thiago Silva è destinato a giocarsi nel vecchio continente. Il difensore brasiliano ha un piano ben definito per la prossima mossa della sua carriera, come confermato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano.

La priorità assoluta di Thiago Silva è trasferirsi in Europa come free agent. Questo desiderio è così forte da superare qualsiasi altra opzione economica:

PAROLE – «Il piano chiaro di Thiago Silva: trasferirsi in Europa come free agent, prima di qualsiasi altra opzione in Medio Oriente o nella MLS»

Il fattore determinante dietro questa scelta è di natura personale e familiare, non economica:

PAROLE – «Vuole avvicinarsi alla sua famiglia e l’Europa è la sua chiara priorità. Accordo aperto».

Thiago Silva. desiderio chiaro

Sebbene in precedenza Romano avesse chiarito che in questo momento non risultano contatti con club italiani, la volontà di rimanere in Europa riapre idealmente il ventaglio di opportunità per i club che desiderano acquisire la sua immensa esperienza e leadership.

La situazione è dunque in evoluzione e “Accordo aperto” significa che, una volta libero da vincoli contrattuali, Thiago Silva valuterà le proposte europee. Questo scenario tiene ancora accesa una piccola speranza tra i tifosi di quei club italiani che sognano di rivederlo in Serie A, nonostante le attuali smentite sui contatti.