Zirkzee Milan, Thiago Motta chiarisce tutto: «Rabbia per la sostituzione? Vi spiego cosa è successo». Le parole del tecnico del Bologna

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa di Zirkzee, obiettivo del Milan, dopo la sostituzione contro il Lecce. Ecco le parole del tecnico:

PAROLE – «Io quando guardo gli allenamenti penso proprio che è difficile scegliere chi mettere in campo perché tutti lavorano bene e hanno lo spirito giusto. Si gioca però in 11 e i cambi sono solo 5, non possiamo cambiare le regole. Quella di oggi è la vittoria del gruppo, perché sono convinto che anche quelli che non hanno partecipato domani si presenteranno carichi per ripartire verso la prossima. Zirkzee? Lo vedo triste quando esce perché vorrebbe rimanere sempre in campo per aiutare i compagni. Sta facendo grandissime cose, trascina sempre i compagni ed è un leader. Deve migliorare il nervosismo che lo colpisce quando non segna, perché è un ragazzo fantastico che pensa sempre al gruppo».