Thiago Motta Milan, il candidato per il post Pioli dribbla: «Se ho parlato col presidente del Bologna? Dico che...»

Che Thiago Motta sia sotto la lente d’ingrandimento del Milan per l’eventuale post Stefano Pioli non è più un mistero, anzi. Intanto però, il tecnico del Bologna dribbla eventuali domande sul futuro. Così ha risposto in conferenza stampa oggi, alla vigilia del match di Coppa Italia con l’Inter.

PAROLE – «Cena di squadra ieri sera: cosa vi siete detti con il presidente? Avere il presidente qui aiuta, ma ieri abbiamo parlato di vacanze e di Natale».