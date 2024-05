Thiago Motta Milan, Nerozzi A SORPRESA: «Juve? I miei amici di Bologna mi dicono sia un pò strano...». I rossoneri sperano?

Thiago Motta-Milan, Nerozzi, noto giornalista, ha parlato del futuro dell’attuale tecnico del Bologna: occhio alle sorprese

Intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, Nerozzi, noto giornalista, ha parlato del futuro di Thiago Motta, tecnico del Bologna accostato anche al Milan:

PAROLE – «Tutti gli indizi portano a Motta, poi i miei amici di Bologna dicono Thiago sia uno stranino e magari domani si sveglia e decide di andare in Finlandia. Ma non abbiamo raccolto informazioni su piani B o C della Juve in questi mesi, se non Motta».