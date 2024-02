Thiago Motta Milan: iniziativa dei tifosi del Bologna per convincerlo a restare, l’allenatore reagisce così!

I tifosi del Bologna hanno lanciato una raccolta firme per convincere Thiago Motta, accostato al Milan, a restare. La reazione

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l’Hellas Verona, il tecnico del Bologna, Thiago Motta, accostato anche al Milan, ha parlato anche della raccolta firme a lui intitolata da parte dei tifosi chiamata “Thiago resta con noi”:

LE PAROLE – «Ringrazio tantissimo i tifosi per il loro affetto e in particolare Giovanni Bertelli. Sono però sicuro che loro come noi pensano a domani, a fare una bella prestazione contro il Verona»