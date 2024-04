Thiago Motta Milan, Fenucci tuona: «Il suo futuro? C’è una cosa che infastidisce molto»

Thiago Motta-Milan, Claudio Fenucci, AD del Bologna, ha parlato del futuro del tecnico dei felsinei: le sue dichiarazioni

Intervistato da Radio Serie A, Claudio Fenucci, AD del Bologna, ha parlato così del futuro di Thiago Motta, accostato anche al Milan:

THIAGO MOTTA – «Le voci non hanno influito assolutamente, Thiago lavora come se avesse un contratto a lungo termine con il Bologna, questo si vede nella qualità del lavoro giornaliero e sul miglioramento dei singoli giocatori, come fa un allenatore che ha una prospettiva. Non c’è nessun problema generato dal fatto che in questo momento non abbia confermato il percorso con noi per i prossimi anni. Siamo tutti assolutamente convinti che si debba lavorare su obiettivi immediati, che in questo momento significa la partita con la Roma di lunedì».

