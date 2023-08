Thiago Motta: «Milan? È tra le favorite, squadra forte e di qualità»

Il tecnico del Bologna, Thiago Motta, ha parlato così nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Milan, Thiago Motta ha risposto così alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa.

SUL MERCATO DA COMPLETARE – «Competeremo contro il Milan, con i nostri mezzi al massimo come sempre, con la massima concentrazione».

SUL MERCATO FATTO – «Abbiamo individuato 4/5 nomi che devono ancora arrivare, ripeto oggi abbiamo il Milan, una grande squadra che si è rinforzata tantissimo e noi siamo concentrati e determinati a fare una grande prestazione: Il nostro presente è così, inizia la competizione non abbiamo tempo per pensare ad altro, la società sa bene di cosa abbiamo bisogno. Noi siamo pronti per affrontare e competere al massimo con il Milan. L’idea e la filosofia è la stessa, i giocatori che arriveranno sarà per aumentare il livello e la concorrenza tra loro, per migliorarsi e crescere».

SE HO PARLATO CON DOMINGUEZ? – «Con Nico molto bene, sarà il nostro capitano contro il Milan, sta bene si sente bene, ieri abbiamo parlato per affrontare al meglio il Milan e lui è sempre molto attento e competitivo, vuole fare bene per se stesso e per la squadra. Per il rinnovo chiedete a lui. Il ragazzo sta alla grande».

LE CONDIZIONI DI ORSOLINI, LUCUMI’ E BARROW – «Lucumì sta bene, Orso sta recuperando ma è un po’ indietro, Musa non è disponibile per la prossima partita».

SU VAN HOIJDONK – «L’idea è di alzare il valore e la competitività del gruppo. Sono contento di Sydney, vedremo entro fine mercato penso che l’idea sia quella di andare a giocare altrove ma ogni opportunità che gli sto dando in allenamento la sta sfruttando, è un ragazzo molto interessante, vedremo entro la fine del mercato».

SU ZIRKZEE, CORAZZA E LYKOGIANNIS – «Zirkzee ha avuto meno spazio l’anno scorso, ora lo vedo molto bene, è migliorato molto fisicamente e sia in attacco che in difesa, ha grande potenziale e lo devo sfruttare. Corazza o Lykogiannis? Lo vedrete lunedì durante la partita, stanno bene tutti e due, Tommaso sta cercando di migliorare molto nella fase di possesso, è molto attento in quella di non possesso, gestisce gli uno contro uno, vedremo la partita con chi inizieremo».

SUL MILAN – «Mezzi diversi, ma se non è la favorita è una delle favorite. Hanno costruito una squadra forte e di qualità, non solo per il campionato ma anche per l’Europa. Hanno costruito una grandissima rosa, concentrati su quello che dobbiamo fare».

SUI CAMBI DI ORGANICO – «Io come l’anno scorso non ho cambiato, garantisco da me stesso e da tutti i giocatori il massimo dell’impegno, affronteremo il presente e il futuro a mille all’ora, con sempre un qualcosa in più per confrontarsi con le squadre anche di un livello superiore, ma le cose alla fine si vedono in campo, non solo tecnica, tattica e fisico. Saremo sempre pronti».

OBIETTIVO STAGIONALE E COSA DEVE RIMANERE DALLO SCORSO ANNO – «Garantisco il massimo sul presente, oggi e domani. Da me stesso, perché sono il primo con i miei ragazzi. Rimane un bel ricordo, sappiamo bene che possiamo andare a prendere delle emozioni che vogliamo per noi stessi, ma soprattutto per la nostra gente che viene allo stadio e vuole vedere un bel calcio. Tattica, Tecnica, concentrazione per affrontare ogni avversario».

SULLA COLLOCAZIONE DI FABBIAN – «Farà parte dei centrocampisti che abbiamo, sono contento di averlo, ha fatto una buona stagione l’anno scorso, è un ragazzo fantastico che ha voglia di lavorare e migliorarsi, per poter competere con gli altri centrocampisti e insieme alla squadra competere contro gli altri. Abbiamo bisogno, penso potrà essere di grande aiuto: sa fare gol».

SU ORSOLINI – «Ci ha dato una grande mano l’anno scorso, ha avuto diversi problemi d’infortunio, ma può darci una grande mano, concentrato avendo sempre qualcosa di più per se stesso e la squadra. È un lavoro continuo e quotidiano, ho una grande stima ma una grandissima esigenza, voglio da Riccardo molto di più di quello che ha fatto l’anno scorso, in partita ma soprattutto in allenamento tutti i giorni, voglio molto di più».

SU URBANSKI – «Mi piace tantissimo, è stato di grande aiuto, al momento l’idea è di rimanere, fa concorrenza a centrocampo alza il livello dell’allenamento, serve questo così per Urbanski, per Orsolini, per DOminguez per Moro, per mettere dei giocatori in competizione, così da avere una buona concorrenza sana che fa bene al gruppo e alla squadra che permette all’allenatore di scegliere e di esigere il massimo da tutti».