Thiago Motta: «Milan? Dovremo difendere l’area come se fosse sacra»

Thiago Motta al termine della sconfitta contro la Juventus ha parlato in conferenza stampa anche riguardo alla sfida con il Milan

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa al termine della partita persa con la Juventus 3-2. L’allenatore dello Spezia ha parlato anche della prossima sfida contro il Milan.

«Non arriveremo sempre in area avversaria come oggi, quindi dovremo essere in grado di finalizzare meglio. La nostra area dobbiamo difenderla come se fosse sacra: dobbiamo migliorare. I miei ragazzi vivono di calcio e abbiamo un obiettivo chiarissimo. Ci troveremo sicuramente in difficoltà, penseremo a un’altra grande partita come quella di sabato contro il Milan».

LEGGI QUI LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI THIAGO MOTTA