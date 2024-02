Thiago Motta Milan, un club si allontana dal tecnico? L’agente categorico: «Non andrà mai in quella squadra»

Thiago Motta-Milan, l’agente dell’allenatore del Bologna, Canovi, chiude le porte al Napoli di De Laurentiis: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di TMW, Canovi, agente di Thiago Motta, tecnico del Bologna e primo nome del Milan per l’eventuale sostituzione di Stefano Pioli, ha allontanato il Napoli come futura destinazione dell’ex Inter:

PAROLE – «Per il Napoli sarà difficile trovare un allenatore di grande livello. Nessuno vuole andarci. Non credo che uno come Conte sia disposto. Le interferenze del presidente non sono facilmente sopportabili».