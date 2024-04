Thiago Motta Milan, l’agente svela: «Ecco la priorità del tecnico. Rimarrà al Bologna? Non posso dirlo per questo motivo». Le dichiarazioni di Canovi

L’agente di Thiago Motta, Alessandro Canovi, ha parlato del suo assistito, accostato anche alla panchina rossonera, a TMW Radio.

PAROLE – «Il discorso è semplice. Uno non si rende conto cosa sta facendo al Bologna oggi. La priorità di Motta davvero non è il suo futuro. Il vero interesse è il Bologna, c’è un ambiente incredibile e sente sulle sue spalle il peso di questa situazione incredibile. E’ un momento difficile da descrivere quello che si vive in città. Ed è difficile pensare ad altro, davvero. E’ un insieme di cose unico, Motta ha vissuto una empatia simile allo Spezia. Non può pensare ad altro ora. In questo momento siamo tutti coinvolti perché è una situazione unica. Io difendo gli interessi di Motta, escono fuori tante cose ma si sta parlando del nulla. Non ci sono accordi o dialoghi. In questo momento l’unica realtà è che Motta ha un contratto in scadenza col Bologna. Rimarrà al Bologna? Non posso dirlo, perchè non ho trattative con nessuno. Non si può parlare di cose che non sono in essere».