Thiago Motta su Dominguez: «Sarà il capitano contro il Milan. Sul rinnovo…»

Nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan, il tecnico del Bologna, Thiago Motta, ha parlato anche di Dominguez, obiettivo dei rossoneri per il centrocampo.

LE PAROLE – «Con Nico molto bene, sarà il nostro capitano contro il Milan, sta bene si sente bene, ieri abbiamo parlato per affrontare al meglio il Milan e lui è sempre molto attento e competitivo, vuole fare bene per se stesso e per la squadra. Per il rinnovo chiedete a lui. Il ragazzo sta alla grande».