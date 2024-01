Thiago Almada Milan, dalla Spagna: anche i rossoneri in corsa! Costo e concorrenza

Thiago Almada Milan, dalla Spagna: anche i rossoneri in corsa per l’argentino dell’Atlanta United! Costo e concorrenza

Dalla Spagna non hanno dubbi: secondo quanto riportato dal portale fichajes.net, ci sarebbe anche il Milan in corsa per Thiago Almada, gioiellino di proprietà dell’Atlanta United.

L’argentino, nelle intenzioni del club rossonero, potrebbe prendere il posto di Krunic a partire dalla prossima stagione. Tuttavia c’è da superare la concorrenza di Atletico Madrid e Borussia Dortmund: si parte da una valutazione di 25 milioni di euro.