Nazionali Milan: Theo Hernandez fa cifra tonda con la Francia

Theo Hernandez durante il match vinto dalla Francia ai Mondiali ha raggiunto la doppia cifra in quanto a presenze in Nazionale:

ha sancito la decima presenza. Un traguardo importante se si considera che il suo esordio è arrivato poco più di un anno fa. In queste dieci partite Theo non ha esitato a mettersi in mostra: 1 gol, nelle semifinali di Nations League della passata stagione, e 6 assist totali.