Theo Hernandez uomo assist: al Milan mai cosi tanti dai tempi di Abate

Theo Hernandez infila un altro assist nella vittoria contro il Parma. Il Milan non aveva un difensore così da molti anni

Altro assist di Theo Hernandez contro il Parma. Il terzino francese aggiorna il suo incredibile score stagionale arrivando a 5 gol e 7 assist tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Numeri incredibili per uno dei laterali indiscutibilmente tra i più forti d’Europa.

In Serie A i servizi vincenti per i compagni sono 5. In una singola stagione un difensore del Milan non ne metteva così tanti da Ignazio Abate nell’annata 2014/15.