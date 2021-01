Theo Hernandez: «Tornerò presto, cerchiamo di essere prudenti»

Theo Hernandez rassicura tutti sulle sue condizioni dopo essere stato riscontrato positivo al Coronavirus. Queste le sue parole sui suoi social: «Tornerò presto! Grazie a tutti per i vostri messaggi».

Qui il suo messaggio completo.

Tornero’ presto! Grazie a tutti per i vostri messaggi 🔴⚫️ Pronto de vuelta 🔙🔜 Gracias a todos por vuestros mensajes 😉 Thanks to all for your messages and support #TH1️⃣9️⃣ #SempreMilan pic.twitter.com/0q3RZRTawX

— Theo Hernandez (@TheoHernandez) January 17, 2021