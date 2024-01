Theo Hernandez nel Team of The Year di FC24: arriva il commento di Mbappé – FOTO

Theo Hernandez nel Team of The Year di FC24: arriva il commento di Mbappé sotto il post social del terzino del Milan

Gran riconoscimento per Theo Hernandez: il terzino sinistro del Milan è stato inserito nel Team of The Year della scorsa stagione di FC24. Il francese condivide la notizia sui propri social, scrivendo: «Felice di essere nella squadra dell’anno di FC24. Grazie per il vostro supporto e questo riconoscimento».

Tra i commenti, arriva l’elogio simpatico del suo compagno di nazionale Kylian Mbappé: «Fammi dei bei assist eh».