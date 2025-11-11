Theo Hernandez, nostalgia di Milano: la compagna Zoe Cristofoli ammette «Un giorno torneremo». Clamorosa suggestione per il futuro

Theo Hernandez, il terzino francese ha nostalgia di Milano: arriva l’ammissione della compagna Zoe Cristofoli. Clamorosa suggestione

Un messaggio social, pochi tap sullo schermo, e le speranze dei tifosi rossoneri si riaccendono prepotentemente. Il futuro di Theo Hernández (oggi all’Al-Hilal in Arabia Saudita) potrebbe essere ancora legato al calciomercato Milan, almeno secondo le parole cariche di nostalgia della sua compagna, Zoe Cristofoli.

L’episodio si è consumato su Instagram, dove Zoe Cristofoli ha risposto a un messaggio affettuoso di un tifoso rossonero che evidentemente lamentava la mancanza del terzino francese e della sua famiglia.

«Ci sono posti che restano casa»

La replica di Zoe Cristofoli non ha lasciato spazio a dubbi sull’amore per il capoluogo lombardo e per l’ambiente milanista:

«Un giorno torneremo, anche voi ci mancate. Ci sono posti che restano casa».

Questa dichiarazione è stata subito interpretata come un chiaro segnale di nostalgia non solo per la città di Milano, ma per la vita e l’ambiente che Theo e Zoe avevano costruito durante gli anni in rossonero.

Il messaggio, pubblicato dalla Gazzetta.it, riaccende immediatamente le voci di un possibile clamoroso ritorno in futuro, una volta terminata l’avventura di Theo Hernández in Arabia Saudita. Nonostante l’importante investimento fatto dall’Al-Hilal, l’attaccamento del francese e della sua compagna al Diavolo e a San Siro è rimasto fortissimo.

Le parole di Zoe Cristofoli confermano quanto sia difficile per i grandi campioni recidere del tutto il legame emotivo con un club e una città che li hanno consacrati. I tifosi rossoneri, ora, guardano con rinnovata speranza al futuro.